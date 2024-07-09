«Возвращаться не собираюсь»: депутат Госдумы получил второе ранение на СВО Депутат Колесников получил второе ранение при атаке FPV-дрона в зоне СВО

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Олег Колесников

Депутат Государственной думы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников получил второе ранение в зоне спецоперации. Политик сообщил URA.RU, что пострадал при атаке украинского FPV-дрона. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на травмы, уезжать из зоны СВО он не собирается.

Это уже второе ранение за два года: вчера под Работино при ударе украинского FPV-дрона осколки попали в мягкие ткани ноги. Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь, — заявил Колесников.

Депутат рассчитывает вернуться в зону боевых действий через неделю. Однако разрешение на это должны дать врачи.

Колесников находится в зоне СВО с 2022 года. В январе 2024 года к нему присоединилась супруга — депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова, которая подписала контракт с Минобороны РФ.

Ранее кандидат в Мосгордуму от ЛДПР 33-летний боец СВО лейтенант Ильнур Маркелов заявил, что считает важным участие фронтовиков во власти. По его словам, люди, которые не побывали в зоне СВО, не знают ее смысла и ценности человеческой жизни.