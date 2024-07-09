Удары по Киеву: новые подробности атаки, падение антиракеты на госпиталь

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Российские военкоры, эксперты и политики продолжают обсуждать массированный ракетный удар по Киеву, который произошел вчера, 8 июля. О чем они писали сегодня? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Юрий Подоляка

«Что надо знать о западных ЗРК „Пэтриот“, которые охраняют в т. ч. и Киев. Да, иногда они сбивают наши ракеты. А иногда в попытке их сбить бьют по своему городу. Как то было вчера, когда одна из зенитных натовских ракет вследствие каких-то пока не до конца понятных причин (может, просто была неисправна) упала на один из корпусов „Охматдета“. В этом случае это всегда становится в Киеве и на Западе топ-новостью, указывающей якобы на нашу беспринципность. Но обычно они летят точно в цель. Причем если надо, то и сразу шесть. Одна за одной. Например, как в этом вчерашнем эпизоде, где шесть российских КР (с бортов „стратегов“ ТУ-22М3), как на полигоне, одна за одной ударили по заводу им. Артема (который еще со времен СССР производил боевые ракеты)», — написал политолог.

Подоляка также обратил внимание, что украинцам никогда не покажут видео, где на Киев падают западные ракеты ПВО Украины.

«И это видео в Киеве и на Западе ВАМ НИКОГДА НЕ ПОКАЖУТ. Потому что, во-первых, они развеют миф о западном супероружии. А во-вторых, заставят обывателя думать, а может, и вправду все, что показывают по киевским зомбоящикам, это последствия сбития российских ракет, а не беспринципность русских. Хотя если уж быть совсем точным, то американские „Пэтриоты“ вместе со своими расчетами к этому позору были не причастны. Так как за несколько минут до этого они были поражены в киевском аэропорту Жуляны. И тоже российскими ракетами. Которые, согласно официальным заявлениям вэсэушных брехунов, они почти все всегда сбивают. К сожалению, в т. ч. и вчерашний инцидент показывает обратное. Именно украинская ПВО наиболее опасна для мирных граждан», — добавил эксперт.

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Сергей Марков

«Удар по Киеву будет иметь политические последствия. В целом на огромной Украине потери гражданского населения пока были примерно в сто раз меньше, чем в маленьком секторе Газа. Потому что армия России делает все для минимизации ущерба для мирного населения Украины. Вчера в Киеве больше 20 погибших. Кажется, это больше, чем за все время СВО», — считает политолог.

«Рыбарь»

«Вообще, кадры поочередных прилетов шести крылатых ракет Х-101 по цели в Киеве сильно напоминают первую половину 2022 года до начала крупных поставок сначала советских, а затем западных средств противовоздушной обороны. То, что очень плотно прикрытый современными американскими и европейскими ЗРК город оказался беззащитным перед налетом, иллюстрирует эффективность некоторых предпринятых ВС РФ мер. В том числе по непосредственному поражению комплексов ПВО на дальних подступах к столице», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» также опубликовал видео, на котором показан групповой прилет по заводу «Артем». Предприятие занимается изготовлением боеприпасов, различной электроники и приборов.

«Если такое кучное попадание и правда пришлось по данному предприятию, то на этот раз, скорее всего, уже действительно можно будет говорить о его выводе из строя», — добавили авторы канала.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Пуск бомбардировщиком Ту-95МС крылатых ракет Х-101

Александр Коц

«Чем ударили по детской больнице в Киеве? СБУ заявила, что по Киеву был нанесен удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101. Однако видео прилетов, снятые жителями города, опровергают спецслужбы. В частности, в этом ролике видно падение одной из ракет где-то в жилой застройке. Изучение раскадровки наглядно показывает, что это никакая не Х-101 — отсутствуют характерные „крылышки“. По этой же причине это не „Калибр“ и не Х-22. Зато этот боеприпас очень напоминает западные зенитные управляемые ракеты от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Вероятнее всего, ЗУР во время перехвата потеряла цель и упала где придется. Friendly Fire по-киевски. А детей жалко. Как и тех, по которым Киев лупит уже 11-й год», — написал военкор.

Что сказали в Кремле

Россия никогда не наносит удары по гражданским объектам, только по военным целям, в инциденте в киевском госпитале речь идет о падении антиракеты, заявил сегодня, 9 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что фото и видеокадры из Киева подтверждают разрушения после падения украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города.

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