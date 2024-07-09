Бои в Харьковской области 9 июля: успехи и проблемы ВС РФ, мощный штурм ВСУ

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости в Харьковской области сегодня, 9 июля 2024 года. Какую интересную информацию они предоставили с этого участка фронта СВО, что происходит в Волчанске и Липцах? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области во вторник, 9 июля

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в н. п. Волчанск. За сутки „северяне“ отразили четыре контратаки противника на востоке города, уничтожив более 20 нацистов. Штурмовые группы „Бесстрашных“ продолжают продвижение в районе многоэтажек. В результате огневого поражения артиллерией группировки „Север“ сорвано три попытки форсировать реку Волчью. Уничтожено до 15 нацистов. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 100 метров», — передает «Северный ветер».

Авторы канала пишут, что на Липцевском направлении идут интенсивные бои районе в н. п. Глубокое, «Бесстрашными» отражено четыре атаки ВСУ общей численностью до 50 человек.

«Выдвижение штурмовых групп противника своевременно вскрыто разведкой и перемолото артиллерией и FPV-дронами. Уничтожено до 30 нацистов. Российской авиацией нанесено два удара ФАБ-3000 и ОДАБ-1500 по пунктам дислокации 12-й бригады НГУ в Липцах численностью до 80 боевиков. За прошедшие сутки потери противника составили более 300 человек. Также вскрыто и уничтожено: две гаубицы M777; гаубица Д-30; РЛС „Рада“; восемь 120-мм минометов в районе н. п. Глубокое, Веселое, Малые Проходы и Липцы; 82-мм миномет в районе н. п. Окоп; две единицы автомобильной техники», — отметил «Северный ветер».

Фото: МО РФ

Авторы канала подчеркнули, что в районе Волчанска ВСУ снизили интенсивность переброски подкрепления и сосредоточили усилия на попытках наведения насыпных переправ.

«В районе Бугроватки противник перебрасывает подразделения ССО с целью выбить „северян“ с занимаемого плацдарма на левом берегу Северского Донца. В н. п. Глубокое „северяне“ достойно отразили все атаки врага, не позволив завладеть населенным пунктом. В настоящий момент ВСУ вынуждены перебрасывать подкрепление для проведения новых „мясных штурмов“. Добро пожаловать, встречу обеспечим!» — добавил «Северный ветер».

WarGonzo передает, что ситуация в Харьковской области сейчас без особых изменений.

«Харьковский фронт. Без существенных изменений в ЛБС, но активность боевых действий на направлении продолжает оставаться крайне высокой. В Волчанске и в районе Глубокого идут тяжелые бои. ВСУ не оставляют попыток выбить наши войска с занятых позиций, вводя в бой резервы и проводя накат за накатом», — отметил источник.

Украинский экс-политик Олег Царев пишет, что на Харьковском фронте в Волчанске ВС РФ продвинулись в восточной части города, заняли позиции в высотках.

«Линия фронта сдвинулась на сотню метров южнее. В Глубоком ВСУ атаковали, о своих успехах не сообщали. Большая часть Глубокого — разрушенная артиллерией серая зона», — добавил он.

«Донбасс решает» пишет, что малозаметное, но очень важное событие произошло на фронте под Волчанском.

Фото: МО РФ

«Российские войска смогли со стороны Стариц и Бугроватки переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка. Что это значит в истории битвы за Волчанск? Первое — наши войска показали, что сплошной обороны по Донцу у ВСУ нет и можно приправляться тем, где необходимо. Второе — наметился заход гарнизону ВСУ в Волчанске в тыл. Третье — перерезано сообщение между Волчанском и Липцами двумя опорными точками украинской обороны под Харьковом. Четвертое — ВСУ в Волчанске лишились одного из удобных путей снабжения. Пятое — российская армия, создав укрепленный плацдарм на левом берегу Донца, получает возможность наступать по нему вплоть до Старого Салтова, делая оборону Волчанска вообще бессмысленной», — отметил источник.

«Донбасс решает» считает, что такое положение дел катастрофой для ВСУ не будет, но предвестником ее — точно.

«Добавим, что масса мелких успехов российской армии под Очеретино, в Красногоровке, Новгородском и у Дзержинска, южней Марьинки и на Карловском водохранилище, под Купянском делают свое дело — перемалываются резервы ВСУ и копится „усталость металла“ украинской армии. В свое время это приведет к обрушению их фронта и в Донбассе, и в Таврии, и на Слобожанщине», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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