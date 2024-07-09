Две жительницы российского региона ранены при минометном обстреле ВСУ Филипчук: две жительницы поселка под Херсоном ранены при минометной атаке ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины 8 июля обстреляли из миномета поселок Любимовка Каховского муниципального округа Херсонской области, сообщил глава администрации округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. По его словам, ранения получили две женщины, одна из них 1968 года рождения.

В результате прилета четырех мин получили ранения два человека. <...> Личность второй пострадавшей пока не установлена. Ею стала проезжавшая мимо на мотороллере девушка. <...> Женщинам желаю выжить и жить долго и счастливо, назло врагу, — написал он.

Филипчук добавил, что пострадавших доставили в Каховскую центральную районную больницу. При этом он не уточнил, в каком состоянии они находятся.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки из-за атак Вооруженных сил Украины в регионе погибли четыре человека и были ранены еще 20 жителей. Он также проинформировал, что в Шебекинском городском округе утром 9 июля два населенных пункта были атакованы беспилотными летательными аппаратами ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было.

Также в Сети появилось видео пожара с места прилета дронов ВСУ в районе города Калач-на-Дону в Волгоградской области. Как отмечается, БПЛА было несколько, они атаковали цистерны с топливом и хлебозавод. Минобороны РФ информацию не комментировало.