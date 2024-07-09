Стало известно число дронов ВСУ, которые атаковали Россию прошедшей ночью Минобороны: ВСУ атаковали российские регионы 38 беспилотниками в ночь на 9 июля

Фото: МО Украины

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 38 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами в ночь на 9 июля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что украинские военные использовали летательные аппараты самолетного типа.

Наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ростовской области — 21 дрон. Еще семь — в небе над Курской областью, пять — над Астраханской, три — над Белгородской и два — над Воронежской.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на севере региона. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет.

Тогда же силами противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров не раскрыл информацию о возможных пострадавших.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что несколько десятков БПЛА уничтожено и подавлено над территорией региона. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил. При этом из-за воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА загорелся сухостой. Пожар был оперативно ликвидирован.