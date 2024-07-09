Королевская семья Британии: последние новости, Меган умоляет Кейт о помощи

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон за помощью из-за риска потери королевского титула. Что об этом известно, какие еще последние новости о королевской семье выходили сегодня, 9 июля?

Почему в Букингемском дворце не хотят слушать Меган Маркл

Супруга принца Гарри Меган Маркл готова обсудить с кланом Виндзоров сложившуюся между ними напряженную обстановку, однако Букингемский дворец не готов идти на контакт, сообщает New York Post. По данным издания, члены королевской семьи считают, что высказывания и поведение герцогини Сассекской нанесли слишком большой ущерб по ним, поэтому и отказываются возобновлять отношения.

По информации источника, спустя четыре года, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевской жизни, Маркл все еще «искренне чувствует себя обиженной» из-за этой вражды и пытается прийти в себя. Единственный способ немного наладить отношения — принести публичные извинения, в том числе за скандальные мемуары принца Гарри «Запасной».

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл

О чем Меган Маркл умоляет Кейт Миддлтон

Карл III рассматривает возможности сократить количество работающих членов королевской семьи, а, когда монарх уйдет на пенсию, его старший сын Уильям продолжит эту стратегию. В связи с этим принц Гарри и Меган Маркл оказались в опасном положении и могут потерять свои титулы, которые используют для поддержания личного бренда и монетизации, пишет In Touch Weekly.

Чтобы сохранить титулы, Маркл обратилась за помощью к Кейт Миддлтон. Она надеется, что принцесса сможет повлиять на мужа и смягчит суровый настрой Уильяма по отношению к младшему брату.

«Меган наступила на горло собственной гордости из любви к Гарри — она видит, в каком положении он оказался, — и тайно предложила Кейт помириться, при этом умоляя ее о помощи», — отметил источник.

Герцоги Сассекские надеются, что, помирившись с Уильямом и Кейт, они смогут вернуть расположение остальных членов семьи, а также улучшить репутацию и материальный статус.

«Друзья Меган говорят, что она сожалеет о том, как все произошло. Она никогда не хотела причинить Кейт вреда», — добавили собеседники издания.

Фото: IMAGO/Frank Sorge/Global Look Press Кейт Миддлтон

Как Кейт Миддлтон защищает детей от папарацци

Журналистка Афуа Хейган, снявшая документальный фильм о Кейт Миддлтон, объяснила, что принцесса решила сама фотографировать и выкладывать на официальные аккаунты кадры принцев Луи и Джорджа, а также принцессы Шарлотты, тем самым защищая своих детей от излишнего внимания папарацци, пишет Mirror.

«Принцесса Уэльская понимает, кто она такая, в каком положении находится. Она также понимает интерес к своей семье, особенно к своим детям, что люди хотят видеть, как они растут. Поэтому она понимает, что прессе нужны эти фотографии», — объяснила журналист.

По словам Хейган, Миддлтон увидела «ущерб, который пресса нанесла жизни» ее супруга принца Уильяма, и решила уберечь наследников от слишком пристального внимания публики. Принцесса взяла на себя обязанности королевского фотографа, избавив детей от дискомфорта позирования незнакомым людям.

Читайте также:

«Мне нельзя снимать кино в России»: где сейчас режиссер Александр Сокуров

«Поддерживающий войну человек — он преступник»: куда пропал Гарри Бардин

Отъезд из РФ, злость к мигрантам, рак: как живет актер Андрей Гайдулян