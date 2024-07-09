«Теперь ясно»: на Украине поставили точку в деле о переговорах с Россией Писатель Майдуков: Зеленский склоняется к диалогу с РФ из-за тяжелой ситуации

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

К настоящему моменту стал очевиден тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский склоняется к переговорам с Россией, заявил писатель Сергей Мардуков в материале для журнала Newsweek. По его словам, глава государства должен принять жесткое решение, которое ударит по его рейтингу, однако тяжелая ситуация в стране вынуждает пойти на диалог с Москвой. Эксперт уверен, что продолжение боевых действий приведет к краху Украины.

Теперь ясно, что он (Зеленский. — NEWS.ru) склоняется к переговорам. <...> Возможно, за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе, — заявил Мардуков.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что страны Запада желают заморозить продолжающийся конфликт на Украине, чтобы перестроить свой военно-промышленный комплекс. Он также допустил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал дипломатические поездки в Киев и Москву, получив своеобразный «мандат» от ряда западных элит.