Клещеевка, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 9 июля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Клещеевки, Работино, Красногоровки, Константиновки, Спорного, Песчаного, Парасковиевки и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 9 июля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Здесь бои имеют по-прежнему в основном позиционный характер. ВСУ готовят линию обороны в районе Работино, северо-западнее Вербового идут локальные бои за позиции, ЛБС без особых изменений, активно работают средства дальнего поражения. Донецкий фронт. Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на окраинах Константиновки, в районе Парасковиевки также продолжаются бои, ЛБС без существенных изменений. В Красногоровке ВС РФ продолжают улучшать свои позиции, выдавливая украинский гарнизон к окраинам города. В Невельском без изменений, идут тяжелые бои. В районе Карловки российские войска продолжают штурм на окраинах населенного пункта, медленно, но верно забирая позиции ВСУ. Продолжаются бои на окраине Нью-Йорка, ВСУ упорно сопротивляются. Часовоярское направление. Российские войска продолжают штурм восточной части Часова Яра, одновременно с этим пытаясь продвинуться по северному и южному флангам. ВСУ держат оборону, не давая российским войскам преодолеть водоканал», — говорится в публикации.

По данным WarGonzo, на Харьковском направлении в Волчанске и Глубоком идут бои, а активность боевых действий остается крайне высокой.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении на всем протяжении нашего вклинения в область ВСУ пытались атаковать позиции армии России пехотными подразделениями. Все атаки отбиты, враг к вечеру начал перегруппировку войск. На Сватово-Купянском направлении ВС России провели атаки в районе н. п. Берестовое — Песчаное, сообщают о взятии нескольких опорных пунктов противника и тактическом продвижении. Обстановка характеризуется на всем направлении массовым применением FPV-дронов ВСУ, впрочем, как и на всем протяжении фронта. На флангах недавно взятого мкр Канал Часова Яра идут ожесточенные бои. На северном — в районе Калиновки за выход к водоканалу, на Южном — в районе Клещеевки. На Торецком (Дзержинском) направлении враг сопротивляется нашему продвижению у н. п. Нью-Йорк (Новгородское), Кирово и Дружба. На Южнодонецком направлении ВС России продолжают с тяжелыми боями продвигаться в Красногоровке. В Константиновке (западнее Парасковьевки) наша атака была сорвана массированным применением FPV-дронов ВСУ», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Отмечается, что на Запорожском направлении ВС РФ продвинулись на пару сотен метров западнее населенного пункта Вербовое вдоль автодороги Н-08, взяв опорные пункты ВСУ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Купянско-Сватовском направлении российские войска ведут бои и, по некоторым данным, продвинулись в районе Песчаного. На Артемовском направлении подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона Канал в Часове Яре и наступают в границах Калинино (Калиновки). На Александро-Калиновском направлении продолжаются бои на восточных окраинах Дзержинской (Торецкой) агломерации, российские войска продвигаются в районе Дружбы, Кирово (Пивничного) и в Новгородском (Нью-Йорке). На Авдеевском направлении идут бои за Евгеновку и Сокол, противник не прекращает контратак, но постепенно отступает и утрачивает территорию к северу от Новоселовки Первой», — говорится в сообщении.

Авторы канала «Рыбарь» отметили, что на Южнодонецком направлении российские штурмовые группы продвигаются в окрестностях балки Икряная и в направлении Константиновки.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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