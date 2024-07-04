Новые корабли ВМФ РФ получили «Цирконы»: зачем это нужно, поможет ли СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета «Гремящий» на испытаниях в Балтийском море

Корветы проекта 20385 «Гремящий» и «Проворный» получили возможность использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщают «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны РФ. Что об этом известно?

Когда были введены в эксплуатацию «Гремящий» и «Проворный»

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более двух тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Это усовершенствованная версия корветов серии 20380. «Гремящий» является головным кораблем серии 20385. Корвет может уходить в плавание на четыре тысячи морских миль, в его экипаже состоят 99 человек, на нем может базироваться один вертолет Ка-27ПЛ.

13 декабря 2020 года в Минобороны РФ сообщили о том, что новый корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил государственные испытания и в скором времени войдет в состав ВМС России.

«Новейший корвет „Гремящий“ сегодня вечером прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний», — заявляли в ведомстве.

29 декабря 2020 года занимавший тогда должность главкома ВМФ России Николай Евменов пояснил, что «Гремящий» был принят в состав Военно-морского флота России.

«Сегодня для ВМФ знаменательное событие — новый, совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль. Корвет, разработанный ЦКБ „Алмаз“, является дальнейшим развитием проекта 20380», — говорил он.

18 июня 2024 года стало известно, что в Санкт-Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Героя России адмирала Александра Моисеева на «Северной верфи» прошла церемония спуска на воду многоцелевого корвета «Проворный» — второго корабля в серии проекта 20385.

«Сегодня значимое событие, несомненно, для „Северной верфи“, для Военно-морского флота. Сегодня спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения — корвет „Проворный“ проекта 20385. Головной корабль чуть ранее был принят в состав ВМС, корвет „Гремящий“, построен вашим предприятием», — сказал главком ВМФ РФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) во время пуска ракеты новейшего противолодочного комплекса

Что известно об оснащении новых корветов «Цирконами»

По информации источника «Известий», корветы «Гремящий» и «Проворный» получили возможность использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон» благодаря модернизации универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, который способен выпускать крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые «Оникс» и «Цирконы». О задействовании этих кораблей в СВО информации пока нет.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что «Цирконы» являются лучшим способом борьбы с надводными кораблями.

«По сообщениям ресурсов Объединенной судостроительной корпорации, по меньшей мере два российских корвета проекта 20385 были модернизированы для запуска гиперзвуковых ракет „Циркон“. Эти усовершенствования были внедрены на корветах „Гремящий“ и „Проворный“, которые входят в состав Тихоокеанского флота. <...> На данный момент считается, что „Циркон“ — это лучшее средство борьбы с надводными кораблями противника. Ракету практически невозможно сбить, а залп из восьми таких ракет станет серьезной угрозой даже для авианосца. Будем надеяться, что подобное перевооружение коснется и других кораблей русского флота», — говорится в публикации.

Ракета «Циркон» имеет дальность полета более 1000 км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с). Она предназначена для поражения как наземных, так и надводных целей. Активный участок полета проходит на высоте 30–40 км.

Впервые об успешном испытании ракеты «Циркон» в противокорабельном варианте было официально объявлено в мае 2017 года. 26 июля 2020 года Минобороны РФ сообщило, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая была запущена с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», прошли успешно.

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