ВМФ России в ближайшее время пополнится новым корветом Корвет «Проворный» скоро войдет в состав ВМФ России

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Корвет проекта 20385

Многоцелевой корвет «Проворный», спущенный на воду в Санкт-Петербурге, уже скоро станет частью Военно-морского флота России, сообщил главнокомандующий ВМФ Герой России, адмирал Александр Моисеев. Он выразил уверенность, что корабль позволит укрепить потенциал группировки Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

Это корабль, который в ближайшей перспективе, так же как и «Гремящий», войдет в состав Военно-морского флота, повысит значительно потенциал группировки Тихоокеанского флота и будет верно служить своему Отечеству, — заявил Моисеев.

Как отметил адмирал, корвет «Проворный» обладает современным и мощным вооружением. По мнению Моисеева, это значимое событие для Северной верфи и всего Военно-морского флота России. Он напомнил, что головной корабль, корвет «Гремящий», уже был принят в состав ВМС РФ.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота России объявили о начале развертывания сил флота в рамках учений с 18 по 28 июня. Участие в них примут порядка 40 кораблей и судов. Учения пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей.

До этого командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан второго ранга Павел Конов заявил, что первый этап дальнего похода кораблей Северного флота ВМФ России прошел на отлично. По его словам, было проведено все, что планировалось.