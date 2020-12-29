ВМФ России принял на вооружение новейший головной корвет «Гремящий»

https://static.news.ru/photo/b5a554f8-49c1-11eb-a01a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Андреевский флаг подняли на головном корвете проекта 20385 «Гремящий», который был построен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и принят в состав Военно-морского флота России.

Сегодня для ВМФ знаменательное событие — новый, совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль. Корвет, разработанный ЦКБ «Алмаз», является дальнейшим развитием проекта 20380, — сообщил на церемонии передачи флага главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, слова которого приводит РИА Новости.

В ближайшее время корвет передислоцируют на место постоянной службы — Тихоокеанский флот. По словам адмирала, в перспективе ТОФ получит ещё шесть таких кораблей. В будущем корветы этого класса планируется вооружать новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На них размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Ранее стало известно, что Тихоокеанский флот России до 2028 года получит шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство заключило контракт на поставку партии корветов проектов 20380 и 20385 с ПАО «Амурский судостроительный завод». Согласно условиям соглашения, Тихоокеанский флот получит два судна проекта 20380 и четыре — проекта 20385.

Корабли будут оснащены радиолокационным комплексом МФРЛК, универсальными пусковыми установками, которые можно оснастить ракетами «Циркон», противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным комплексом «Пакет-НК» и перспективным зенитным ракетным комплексом «Редут».

Сумму контракта оборонное ведомство не приводит, однако ранее в СМИ появлялась информация, что стоимость изготовления головного корабля проекта 20385 — корвета «Гремящий» — составляет 22,6 млрд рублей, писал NEWS.ru.