В Ростовской области потушили пожар на подстанции из-за атаки БПЛА Голубев: пожар на электроподстанции в Ростовской области потушен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты ликвидировали пожар, вспыхнувший на электроподстанции в Ростовской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.

К тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу — только после проверки саперами площадки возле подстанции. В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет, — написал он.

Голубев добавил, что, по уточненной информации, регион атаковали около 20 дронов. По его словам, на их уничтожение были брошены силы авиации, зенитно-ракетных комплексов, установок РЭБ и мобильных групп противодействия дронам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Голубев ранее сообщил, что несколько десятков БПЛА уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил.

До этого дежурными силами противовоздушной обороны над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщал глава региона Александр Гусев. По его данным, разрушений и пострадавших нет.