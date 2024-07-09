Стало известно, как ВС России сорвали планы ВСУ в Работино и Старомайорском Рогов: ВС России сорвали ротацию ВСУ для атак на Работино и Старомайорское

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские силы сорвали ротацию ВСУ для последующих атак в направлении сел Работино и Старомайорского на Запорожском направлении, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, инициатива на этом участке фронта в руках ВС России.

Противник бросил подкрепление и попытался провести ротации, чтобы укрепить свои позиции и организовать контратаки, но значительная часть ротаций была пресечена точными ударами. Замысел врага на этих направлениях был сорван, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что бои на Запорожском фронте по-прежнему имеют в основном позиционный характер. ВСУ готовят линию обороны в районе Работино, северо-западнее Вербового идут локальные бои за позиции, ЛБС без особых изменений, активно работают средства дальнего поражения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Волчанск в Харьковской области совсем скоро перейдет под контроль российских войск. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» бьют артиллерией по многоквартирным домам, в которых расположены укрытия ВСУ.