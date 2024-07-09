«Скоро перейдет под контроль»: Кадыров предрек успех российской армии Кадыров: совсем скоро Волчанск перейдет под контроль ВС РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Волчанск в Харьковской области совсем скоро перейдет под контроль российских войск. В своем Telegram-канале он опубликовал сюжет агентства RT о боях под городом и отметил работу военных. По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» бьют артиллерией по многоквартирным домам, в которых расположены укрытия ВСУ.

Наши бойцы продолжают демонстрировать успехи на ответственных участках фронта. Нет никаких сомнений в том, что город совсем скоро перейдет под контроль российских войск, — написал Кадыров.

Утром 9 июля Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что на Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои. Общее продвижение российских войск там составило до 100 метров. Авторы канала подчеркнули, что в районе Волчанска ВСУ снизили интенсивность переброски подкрепления и сосредоточили усилия на попытках наведения насыпных переправ.

Несколько дней назад бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Чигари в ДНР. На этом участке фронта ВСУ за сутки потеряли до 340 военнослужащих. Кроме того, по данным пресс-службы Минобороны России, ВС РФ ликвидировали украинский танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу М77, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119.