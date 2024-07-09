Два поезда прибыло на тушение нефтебазы в Калаче-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Два пожарных поезда прибыло на тушение возгорания на нефтебазе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги в Telegram-канале. Они будут использованы для заправки автоцистерн водой. Как отмечается, угрозы объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» нет. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Утром 9 июля для оказания помощи в тушении пожара на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео пожара с места прилета дронов ВСУ в районе города Калач-на-Дону в Волгоградской области. Как отмечается, БПЛА было несколько, они атаковали цистерны с топливом и хлебозавод. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее глава региона Андрей Бочаров проинформировал, что в ночь на 9 июля силами противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. О пострадавших он ничего не сообщил.

Несколько десятков БПЛА было уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, сообщал до этого губернатор региона Василий Голубев. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил.