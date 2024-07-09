Пожар, разрушения, смерти: к чему привели атаки ВСУ на Россию ночью 9 июля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины каждый день совершают атаки на регионы России. Какие территории оказались в опасности ночью 9 июля, что известно о последствиях?

Белгородская область

Ночью 9 июля над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, от полученных ран скончался один человек, пострадали еще двое мирных жителей.

«Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода <...>. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно», — добавил Гладков.

По его информации, в Белгороде были выбиты окна в частных и многоквартирных домах, посечены осколками два автомобиля. В поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль.

Минобороны РФ ранее сообщало, что над территорией Белгородской области был ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным ведомства, его ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Воронежская область

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурными силами противовоздушной обороны над территорией региона обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется», — написал губернатор.

Ростовская область

Несколько десятков БПЛА уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил.

«Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона <...>. Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется», — написал Голубев.

По его информации, из-за воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА загорелся сухостой. Пожар был оперативно ликвидирован.

Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали Россию накануне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне украинские войска с помощью артиллерии и 28 БПЛА атаковали 27 населенных пунктов региона. В частности, под огнем оказались Октябрьский, Красный Хутор, Байцуры, Карабаново, Грушевка, Безымено, Демидовка, Красное, Мухин и Новая Таволжанка.

Четыре жилых дома, три легковых автомобиля, комбайн и гараж получили повреждения. Сельскохозяйственные поля загорелись в селе Байцуры.

Утром 8 июля украинский дрон атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка. Пострадал водитель транспортного средства, его госпитализировали. Еще три БПЛА совершили налет на Ржевку. Частный жилой дом и автомобиль получили повреждения.

В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывное устройство. В результате детонации пострадали двое мужчин. Их доставили в белгородскую больницу с осколочными ранениями.

Российское военное ведомство не комментировало информацию Гладкова об ударах по Белгородской области.

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. По данным ведомства, в подготовке операции были задействованы разведчики стран НАТО.

Украинские спецслужбы пытались завербовать российского военного летчика в Telegram. Сначала они угрожали мужчине и требовали от него поджечь военную технику. Затем ему предложили перелететь на ракетоносце на Украину в обмен на деньги и гражданство Италии.

Российским оперативникам удалось получить сведения, которые помогли ВС РФ ударить по аэродрому ВСУ Озерное, добавили в ФСБ.

Ночью с 7 на 9 июля украинские беспилотники попытались атаковать два российских региона, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в налете участвовали два БПЛА, которые были сбиты средствами ПВО.

«Два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.

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