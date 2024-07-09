Вооруженные силы Украины каждый день совершают атаки на регионы России. Какие территории оказались в опасности ночью 9 июля, что известно о последствиях?
Белгородская область
Ночью 9 июля над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, от полученных ран скончался один человек, пострадали еще двое мирных жителей.
«Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода <...>. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно», — добавил Гладков.
По его информации, в Белгороде были выбиты окна в частных и многоквартирных домах, посечены осколками два автомобиля. В поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль.
Минобороны РФ ранее сообщало, что над территорией Белгородской области был ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным ведомства, его ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны.
Воронежская область
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что дежурными силами противовоздушной обороны над территорией региона обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По его данным, разрушений и пострадавших нет.
«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется», — написал губернатор.
Ростовская область
Несколько десятков БПЛА уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил.
«Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона <...>. Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется», — написал Голубев.
По его информации, из-за воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА загорелся сухостой. Пожар был оперативно ликвидирован.
Как ВСУ атаковали Россию накануне
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне украинские войска с помощью артиллерии и 28 БПЛА атаковали 27 населенных пунктов региона. В частности, под огнем оказались Октябрьский, Красный Хутор, Байцуры, Карабаново, Грушевка, Безымено, Демидовка, Красное, Мухин и Новая Таволжанка.
Четыре жилых дома, три легковых автомобиля, комбайн и гараж получили повреждения. Сельскохозяйственные поля загорелись в селе Байцуры.
Утром 8 июля украинский дрон атаковал пассажирский автобус в селе Вознесеновка. Пострадал водитель транспортного средства, его госпитализировали. Еще три БПЛА совершили налет на Ржевку. Частный жилой дом и автомобиль получили повреждения.
В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывное устройство. В результате детонации пострадали двое мужчин. Их доставили в белгородскую больницу с осколочными ранениями.
Российское военное ведомство не комментировало информацию Гладкова об ударах по Белгородской области.
Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. По данным ведомства, в подготовке операции были задействованы разведчики стран НАТО.
Украинские спецслужбы пытались завербовать российского военного летчика в Telegram. Сначала они угрожали мужчине и требовали от него поджечь военную технику. Затем ему предложили перелететь на ракетоносце на Украину в обмен на деньги и гражданство Италии.
Российским оперативникам удалось получить сведения, которые помогли ВС РФ ударить по аэродрому ВСУ Озерное, добавили в ФСБ.
Ночью с 7 на 9 июля украинские беспилотники попытались атаковать два российских региона, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в налете участвовали два БПЛА, которые были сбиты средствами ПВО.
«Два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.
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