В результате атаки ВСУ на российский город погиб человек Гладков: в результате атаки на Белгород погиб мужчина

Фото: МО РФ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны и было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, от полученных ран скончался один человек, пострадали еще двое мирных жителей.

Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода <...>. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно, — добавил Гладков.

По его информации, в Белгороде были выбиты окна в частных и многоквартирных домах, посечены осколками два автомобиля. В поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль.

Минобороны РФ ранее сообщало, что над территорией Белгородской области был ликвидирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным ведомства, его ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, четверо мирных жителей пострадали. Гладков добавил, что повреждены территории пяти предприятий, было посечено остекление жилых многоквартирных домов, в трех частных домовладениях повреждения получили кровли и фасады.