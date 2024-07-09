Три человека ранены в Кременной в результате обстрела ВСУ

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Три человека получили ранения в результате обстрела Кременной в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки частично разрушены около 15 жилых домов.

Трое мирных жителей получили ранения, одна из которых сотрудница детского сада, — написал он.

Мэр уточнил, что с самого утра украинские военные бьют по частному сектору. Третьяков также добавил, что в городе повреждены газопроводы и линия электропередачи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа увеличилось до шести человек. Он уточнил, что в селе Новая Таволжанка были ранены три человека. Еще один пострадавший живет в Вознесеновке, где также произошло возгорание дома.

До этого глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук заявил, что Вооруженные силы Украины 8 июля обстреляли из миномета поселок Любимовка. По его словам, ранения получили две женщины, одна из них 1968 года рождения.