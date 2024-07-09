Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось Гладков: число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло до шести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что в селе Новая Таволжанка были ранены три человека. Еще один пострадавший живет в Вознесеновке, где также произошло возгорание дома.

В селе Новая Таволжанка в результате атаки торгового объекта ранены три человека. Женщину с контузией и сотрясением головного мозга и мужчину с осколочным ранением руки бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода, — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что еще одна жительница Таволжанки получила тяжелую минно-взрывную травму руки, осколочные ранения нижних конечностей и туловища, а также огнестрельный перелом костей ноги. Ее доставили в областную клиническую больницу.

Ранее губернатор региона сообщил, что два жителя пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в селе Ржевка Белгородской области. Он уточнил, что на автомобиль был сброшен боеприпас с беспилотного летательного аппарата, а также дрон-камикадзе упал на две машины.

До этого об уничтожении беспилотника над Белгородской областью сообщало Минобороны России. Попытка нападения была пресечена около 23:10 по московскому времени 8 июля.