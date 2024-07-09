Два человека попали в больницу после атаки ВСУ в российском регионе Гладков: два жителя получили ранения при атаках ВСУ в белгородском селе Ржевка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два жителя пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в селе Ржевка Белгородской области, рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что на автомобиль был сброшен боеприпас с беспилотного летательного аппарата, а также дрон-камикадзе упал на две машины.

Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще одного мужчину с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляют в областную клиническую больницу для оказания помощи, — отметил Гладков.

Ранее об уничтожении беспилотника над Белгородской областью сообщало Минобороны России. Попытка нападения была пресечена около 23:10 мск 8 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области. По его информации, четверо мирных жителей пострадали.

Также Гладков сообщал о том, что в результате атаки ВСУ в селах Белгородской области были ранены три человека. До этого губернатор Белгородского района сообщил о трех погибших в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. По его словам, ранения получил водитель легкового авто, в момент атаки находившийся на соседнем перекрестке. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.