Был помилован и снова убил: экс-бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются в тюрьму

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Помилованные преступники, которые заключили контракт с ЧВК «Вагнер» и после его завершения свободно покинули зону проведения специальной военной операции на Украине, нередко вновь попадают в тюрьму. За какие новые преступления экс-бойцы возвращаются за решетку, почему они снова нарушают закон — в материале NEWS.ru.

Похитил и изнасиловал знакомую

В начале ноября бывший боец ЧВК «Вагнер» Олег М., осужденный в 2022 году за убийство и помилованный в 2023 году, изнасиловал знакомую. Это произошло в Башкирии.

По информации Telegram-канал Baza, злоумышленник уговорил знакомую подвезти его до дома, сославшись на сильное алкогольное опьянение. Девушка согласилась помочь. После этого экс-вагнеровец, как сообщает канал, «затащил ее к себе в квартиру, где изнасиловал, угрожая ножом».

Пострадавшей удалось вызвать полицию, которая и освободила ее из квартиры нападавшего. В настоящий момент мужчина находится под стражей. В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям о похищении человека и насильственных действиях сексуального характера.

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Напал c ножом во время ссоры

В совершении преступления подозревается еще один помилованный боец ЧВК «Вагнер» Константин С.13 октября мужчина повздорил со своим соседом и напал на него с ножом. Инцидент произошел в одном из общежитий для строительного персонала в Сочи, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Полиция задержала Константина и возбудила уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровья. Суд избрал экс-вагнеровцу меру пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит до двух лет колонии.

Бывший участник СВО является уроженцем Костромской области. По данным канала, контракт с частной военной компанией он подписал в июле 2022 года после девяти лет, проведенных в колонии Тульской области за воинское преступление, убийство и неуплату налогов в крупном размере.

В эти же дни подобное вооруженное нападение получило огласку и в Кемеровской области.Telegram-каналы сообщали, что бывший вагнеровец во время застолья порезал ножом мужчину и женщину. Пострадавших госпитализировали.

Забил до смерти, облил бензином и поджег

Жителей села Ермаковского Красноярского края потрясло преступление, в котором также подозревается экс-боец ЧВК. Следствие считает его виновным в поджоге дома, где находились две женщины. Обе они погибли. Сотрудники полиции задержали его спустя несколько часов и нашли у него канистру с бензином.

Ранее в Липецке 31-летний боец ЧВК «Вагнер» напал на жену и ее четырехлетнюю дочь от первого брака. Девочка получила несколько ударов по голове и умерла. Мужчина задержан, Следственный комитет начал проверку.

До этого в Нижегородской области 55-летний бывший вагнеровец поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег, сообщает региональное следственное управление СК. Пострадавшая скончалась, мужчину задержали. По версии следствия, конфликт между родственниками произошел на бытовой почве.

В августе в Санкт-Петербурге был задержан еще один участник ЧВК. Он открыл огонь из автомата в Ржевском лесопарке, расстроившись из-за гибели предпринимателя Евгения Пригожина, сообщали СМИ. По данным журналистов, мужчина попал в «Вагнер» после помилования, он отбывал наказание за убийство.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему помилованные бойцы снова идут на преступление

Заведующий медико-реабилитационным отделением психиатрической клинической больницы им. Ганнушкина Николай Амбарцумов высказал мнение, что бывшие заключенные, которые совершают повторные преступления после возвращения из зоны СВО, идут на это не из-за того, что подвержены влиянию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

«Судя по информации из открытых источников, и до военных действий эти люди не были законопослушными и совершали какие-то серьезные преступления <...>. Потом произошла эта история, их после тяжелых событий просто отпустили. А почему они должны меняться? Я бы сказал, наоборот, они опять вернулись в свою ипостась», — сказал Амбарцумов в разговоре с RTVI.

Врач пояснил, что если у человека и раньше была склонность к убийству, военные действия не являются для него стрессом и поводом поменять свое мироощущение.

«Героические подвиги вряд ли кого-то поменяют, как раз наоборот, это скорее поддержит ощущение, что у человека все нормально, поэтому он и продолжает совершать преступления, которые и до этого совершал», ― считает психиатр.

Ранее бывший депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов рассказал NEWS.ru, что к нему поступают тысячи обращений от тех, кто служил в частной военной компании «Вагнер». По словам парламентария, многие из них сталкиваются с проблемами при возвращении к мирной жизни.

«Есть те, кто освободился из мест лишения свободы после службы в „Вагнере“. Им нужно помочь встать на пусть истинный. В частности, трудоустроиться», — пояснил Власов.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Какие еще преступники получили свободу за участие в СВО

8 ноября стало известно о помиловании Владислава Канюса, который с особой жестокостью убил студентку Веру Пехтелеву в 2020 году. Об этом сообщила в своем Telegram-канале правозащитник Алена Попова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она опубликовала фотографии указа о помиловании и рассказала, что матери убитой девушки присылали изображения, где осужденный позирует в камуфляже с автоматом в руках. В 2022 году суд приговорил Канюса к 17 годам колонии.

Документ о том, что преступник снова на свободе, пришел отцу убитой девушки. В нем говорится, что с Канюса 27 апреля 2023 года снимается судимость. Попова отправила запрос во ФСИН Ростовской области, предположив по фото, что убийца был отправлен в зону боевых действий на Украине после принятого закона о возможности освобождения из колонии для участия в СВО и последующего помилования. Позднее она получила ответ от ФСИН, которая отказалась раскрывать местоположение убийцы.

Ранее отец погибшей кемеровчанки Пехтелевой предполагал в беседе с порталом «Новости Кузбасса», что убийца его дочери мог быть зачислен в ряды ЧВК «Вагнер». Однако издание не подтверждает эту информацию. Родных девушки возмущает, что Канюс вышел на свободу, несмотря на решение суда, согласно которому должен отбывать наказание за убийство в колонии строгого режима, пишут журналисты.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

1 ноября был помилован еще один участник спецоперации Артем Б., ранее приговоренный к 20 годам лишения свободы за убийство 23-летней медсестры в городе Чусовом Пермского края. Преступление он совершил в августе 2022 года. Когда девушка спросила у него дорогу к ближайшей остановке, он повел ее через лес. Заподозрив неладное, женщина ударила мужчину сумкой, но убежать не смогла. Она была изнасилована и убита.

Преступник не отсидел и года. Находясь в колонии, он подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий. Сообщается, что по завершении службы он вернулся с ранением в родной город.

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