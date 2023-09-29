Депутат рассказал, как в Госдуме помогут ветеранам ЧВК «Вагнер» Депутат Власов: в ГД создана рабочая группа по поддержке бывших «вагнеровцев»

В Госдуме создана рабочая группа по оказанию помощи бывшим бойцам ЧВК «Вагнер», сообщил NEWS.ru депутат от ЛДПР Василий Власов. По словам парламентария, к нему поступают тысячи обращений от тех, кто служил в частной военной компании, и многие из них сталкиваются с проблемами при возвращении к мирной жизни.

Обращаются по разным причинам, и каждый случай уникален: от получения льгот и удостоверений ветерана боевых действий, до вопросов по протезам и установки пандуса в подъезде. Есть те, кто освободился из мест лишения свободы после службы в «Вагнере». Им нужно помочь встать на пусть истинный, в частности — трудоустроиться. Спектр просьб самый широкий, — пояснил Власов.

Депутат также объявил о регистрации общественной организации, которая будет поддерживать ветеранов ЧВК «Вагнер».

У них разный статус. Кто-то заключил контракт с Минобороны, кто-то ушел на пенсию из-за проблем со здоровьем, кто-то в Африке, кто-то в Белоруссии. Но в любом случае наша основная задача — помогать им, — подчеркнул Власов.

Парламентарий также рассказал, как в парламенте продолжается работа над законопроектом о частных военных компаниях. По словам Власова, раньше этот документ писался конкретно под «Вагнер».

Теперь есть некоторые изменения. Например, в Росгвардии, как ожидается, появятся свои добровольческие подразделения. Будут и в других ведомствах появляться. Все это и призван упорядочить новый закон о статусе ЧВК. Но когда будет первое чтение этого проекта, пока неизвестно, — посетовал Власов.

29 сентября президент Владимир Путин провел встречу с экс-начальником штаба ЧВК «Вагнер», полковником в отставке Андреем Трошевым («Седым»). Глава государства поручил полковнику заняться формированием новых добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне СВО. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи обсуждалась и тема предоставления равных мер поддержки всем участникам СВО.