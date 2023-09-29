В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Евкуровым и Трошевым Песков: Путин говорил с Евкуровым и Трошевым о мерах поддержки участников СВО

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым говорил на тему предоставления равных мер поддержки всем участникам военной спецоперации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, эти предложения необходимо синхронизировать с Минобороны, поэтому глава государства и созвал встречу.

Президент неоднократно говорил о том, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, должны в одинаковой степени пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счет предусмотрены. <...> И именно на это обращал внимание в том числе и на этой встрече президент. <...> Эту работу нужно организовывать, нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Как раз в этом плане разговор сегодня и велся, — рассказал Песков.

Отвечая на вопрос, почему Евкуров и Трошев пришли к Путину не в военной форме, Песков заявил, что встреча носила рабочий, рутинный характер, поэтому парадный костюм был не нужен.

Путин поручил экс-начальнику штаба группы «Вагнер» полковнику в отставке Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений для выполнения боевых задач в зоне СВО. Он отметил, что бывший вагнеровец ранее воевал в таком подразделении, поэтому должен знать о вопросах, «которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом».