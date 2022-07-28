Убийца студентки в Кемерове получил 17 лет колонии строгого режима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убийца девушки Веры Пехтелевой в Кемерове получил 17 лет колонии строгого режима, пишет 360. Убийство произошло еще в январе 2020 года, когда Владислав Канюс несколько часов подряд избивал свою девушку.

Соседи слышали крики, несколько раз звонили в полицию. Однако на вызов никто так и не приехал, девушка скончалась от побоев.

Родственники девушки уверены, что для мужчины нужно более суровое наказание. Они хотят обжаловать приговор и подавать для этого в Верховный суд.

Ранее в Сеть попало видео с реакцией сотрудников полиции Кемеровской области, которые проигнорировали многократные сообщения об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой, на новость о её смерти. Они сказали, что теперь за нереагирование «сидеть будем все».