За Украину больше некому воевать: где ВСУ набирают новых солдат Литовкин: обещаниям Киева отпустить домой солдат ВСУ вряд ли стоит верить

Фото: МО Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут демобилизовать часть солдат. Он уточнил, что если это и случится, то лишь по указанию президента Владимира Зеленского. Тем, кто остается служить, Данилов пообещал ротацию и отпуска. Что заставило секретаря СНБО заговорить о бонусах для солдат и дождутся ли они демобилизации — в материале NEWS.ru

Почему в ВСУ должны служить все украинцы

В четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дал развернутое интервью порталу LIGA.net, заявив, что всем украинцам предстоит пройти через военную службу. Он назвал это «аксиомой», поэтому не «надо этому удивляться».

Секретарь Совбеза также не исключил проведение демобилизации. По его словам, сначала необходимо создать правовую базу. Он подчеркнул, что такое предложение должно быть выражено в форме нормативно-правового акта, соответствующий приказ может отдать только Верховный главнокомандующий — президент Владимир Зеленский.

«Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость и люди должны отдыхать», — отметил секретарь СНБО.

Топ-чиновник также прокомментировал недавнее заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, который призывал киевские власти переоценить масштаб мобилизации и активнее набирать в армию молодежь, чтобы не допустить снижения темпа наступления ВСУ.

«Когда вы пользуетесь современным оружием — возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодые, немного искривленное», — ответил ему секретарь.

Фото: МО Украины

Почему в Киеве заговорили о демобилизации

На прошлой неделе в Киеве и ряде областных центров Украины прошли митинги с требованием немедленно демобилизовать часть бойцов ВСУ, которые находятся на фронте с февраля 2022 года, с момента когда в стране был введен режим военного положения.

Этот режим запрещает любые митинги, однако, несмотря на угрозу задержания, родственники военных все равно вышли на улицы с плакатами, требуя провести ротацию и дать солдатам перерыв на отдых, сообщило украинское издание «Телеграф».

В конце октября в разных городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации или хотя бы ротации тех, кто был призван в ВСУ в самом начале конфликта.

Действующий закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» не определяет срок службы для мобилизованных в условиях военного положения, поэтому протестующие требовали, чтобы власти решили эту проблему как можно скорее.

Как сообщило 24 октября киевское издание «Страна», петиция к президенту Зеленскому о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала более 25 тысяч голосов.

В петиции говорится, что военным нужен отдых, поскольку они истощаются как морально, так и физически. Например, те, кто отслужил 18 месяцев, могут пойти в отпуск на полгода или даже год.

Кого забирают в армию на Украине

На самом деле рассчитывать на увольнение украинским солдатам не стоит, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Он предположил, что набор будет только усиливаться. «Провести демобилизацию вряд ли удастся, потому что они не выполнили задач, которые им были поставлены хозяевами. Сейчас в Киеве ожидают реального российского наступления. Поэтому отпускать людей с фронта никто не собирается», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru Литовкин.

Этой осенью украинские военкоматы значительно снизили требования к здоровью новобранцев, и в результате в рядах ВСУ оказались те, кого ранее не брали по состоянию здоровья.

В конце октября член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации. По мнению депутата, ВСУ требуются дополнительные ресурсы из-за больших потерь личного состава и необходимости формировать новые подразделения.

С 1 ноября на Украине разрешено призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, полностью и ограниченно годных, с военным опытом и без. Также мобилизации подлежат те, кто ранее был снят с воинского учета, но по-прежнему годен по состоянию здоровья. Подлежат призыву и те женщины, которые зарегистрированы в системе военного учета, а также инвалиды в возрасте от 18 до 60 лет, если они хотят служить.

По мнению военного эксперта Михаила Онуфриенко, желающих принимать участие в боевых действиях на Украине «все меньше и меньше». В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Киев вынужден принимать целый комплекс мер для восполнения колоссальных потерь живой силы.

«Никто не хочет быть пушечным мясом. По данным нашего Министерства обороны, потери ВСУ за время контрнаступления, начатого 4 июня, превышают 90 000 человек. Это практически все, кого им удалось мобилизовать с конца прошлого года и по начало этого лета», — сказал Онуфриенко.

Фото: МО РФ

Что такое «умная мобилизация» на Украине

В ближайшие месяцы начнется «смарт-мобилизация», сообщил 30 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, суть инициативы будет заключаться в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию для службы.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться», — перечислил Федоров.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко не верит, что меры, подобные «смарт-мобилизации», дадут серьезный эффект, в том числе по причине массовой миграции из страны молодого населения, на которое, собственно, и нацелена инициатива.

«По замыслу идея неплоха. Но возникает вопрос: осталось ли у них хоть какое-то разумное количество бойцов? У них практически исчерпаны все возрастные категории и категории здоровья. Остались старики и подростки. Они начнут хватать всех подряд. Придумать можно все что угодно, а реализовать — это большая задача, которую выполнить в их нынешних условиях почти невозможно», — отметил в разговоре с NEWS.ru полковник.

«Смарт-мобилизация» — очередная попытка создать красивый антураж вокруг насильственного призыва, пояснял ранее NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он считает, что Киев таким образом пытается «приукрасить реальность» для новобранцев.

«Они стараются обернуть мобилизацию в красивую упаковку. Говорят: „Ребята, там не страшно, не опасно, вы будете спокойно джойстиками крутить вдали от линии фронта“. На самом же деле операторы дронов являются приоритетными целями», — объяснил эксперт.

Сколько личного состава требуется ВСУ

Теоретически мобилизационный потенциал Украины на сегодня — 15 млн человек, включая мужчин и женщин, считает Онуфриенко. Но, по его мнению, цифры гораздо ниже.

«Кто-то должен обслуживать власть, работать в тылу и так далее. Поэтому реально мобилизационный потенциал составляет порядка полутора миллионов человек», — отметил он.

Эксперт добавил, что Киев в ближайшие полгода надеется привлечь в вооруженные силы около 300 тысяч человек. «Цифра совершенно нереальная. Они уже показали это в предыдущей мобилизации, которая не прекращается до сих пор и только „наслаивается“ новыми документами, уговорами и угрозами. За полгода они могут поставить под ружье около 100 тысяч человек. Но вопрос в том, что хорошо подготовить такое количество бойцов просто невозможно», — заключил Онуфриенко.

Фото: МО Украины

Как обстоит ситуация в ВСУ

В сентябре народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пожаловался на критическое положение в армии, в том числе и в зоне боевых действий. Он потребовал встречи с президентом, чтобы обсудить эти вопросы. «Третий год нет приказа о демобилизации срочников. Почему они сидят три года в рабстве?», — возмущался депутат.

По его словам, сотни тысяч человек месяцами и годами не могут получить статус участников боевых действий. Кроме того, он призвал снять табу с темы демобилизации.

«Нужно начать говорить четко о происходящем. Сколько мы их будем держать? И почему только их? 1 миллион человек сидит в окопах, а другие?» — задавался вопросом депутат.

Если нет возможности провести демобилизацию, как говорил Гончаренко, то надо начать ротировать военных на передовой по схеме: три месяца через три.

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