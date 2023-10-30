На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию» Министр цифровой трансформации Украины Федоров анонсировал «смарт-мобилизацию»

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В ближайшие месяцы на Украине начнется «смарт-мобилизация», заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», суть инициативы будет заключаться в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию для службы.

Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться, — объяснил Федоров.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого ВСУ испытывают недобор людей. По его словам, для отлова подлежащих мобилизации территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов. Азаров добавил, что украинцы стараются покинуть страну всеми возможными путями.

До этого украинский солдат Александр Лыска, попавший в плен, рассказал, что ВСУ нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, ребята уезжают по семейным обстоятельствам и больше не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог.