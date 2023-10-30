Военэксперт объяснил, зачем на Украине вводят «смарт-мобилизацию» Военэксперт Онуфриенко: Киев пытается обернуть мобилизацию в красивую упаковку

Фото: МО Украины

Внедрение системы «смарт-мобилизации» — очередная попытка властей Украины создать красивый антураж вокруг насильственного призыва в армию, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он считает, что Киев проводит мероприятия по набору солдат в ряды ВСУ и таким образом пытается приукрасить реальность для потенциальных новобранцев.

Они стараются обернуть мобилизацию в красивую упаковку. Говорят: «Ребята, там не страшно, не опасно, вы будете спокойно джойстиками крутить вдали от линии фронта». На самом же деле операторы дронов являются приоритетными целями, — объяснил Онуфриенко.

Военный эксперт напомнил, что на Украине собираются понизить призывной возраст до 18 лет и набирать женщин по воинским специальностям. По его словам, Киев надеется привлечь в ряды вооруженных сил около 300 тысяч человек за полгода.

Цифра эта совершенно нереальная. Они уже показали это в предыдущей мобилизации, которая, не прекращается до сих пор и только наслаивается новыми документами, уговорами и угрозами. За полгода они могут поставить под ружье около 100 тысяч человек. Но вопрос в том, что хорошо подготовить такое количество бойцов просто невозможно, — отметил Онуфриенко.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал в стране «смарт-мобилизацию». Суть инициативы заключается в том, что призывник сможет самостоятельно выбрать специализацию для службы. В ближайшие месяцы, по словам министра, стартует пилотный проект в рамках «смарт-мобилизации». Новобранцам будет предложено стать операторами БПЛА.