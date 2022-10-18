Украинские военнопленные рассказали, что власти мобилизуют «всех подряд»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские власти снизили требования к состоянию здоровья мобилизуемых и берут практически всех подряд, рассказали РИА Новости украинские военнопленные. Так, 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области сообщил, что раньше его не брали в армию по состоянию здоровья, а во время мобилизации сказали, что «с таким люди служат».

Написали: здоров. И так — большинство, — сказал Ряхлицкий.

Другой пленный Николай Швец рассказал, что медкомиссия не прислушивается к жалобам тех, кого хотят мобилизовать. Он добавил, что не знает ни одного случая, чтобы кого-то признали негодным, и людям в лучшем случае давали месяц-два на лечение перед отправкой в войска. А 47-летний Николай Дяченко из города Сумы отметил, что на осмотр может прийти даже не врач, а ветеринар.

Особо на это никто внимания не обращает. Им надо количество, а какие — хромой, кривой, горбатый — все равно идут, — заключил он.

Ранее Николай Швец уточнил, что подготовка мобилизованных заняла дней десять, за это время на полигон их возили три или четыре раза, а во время занятий они строили туалеты. Другие военнопленные также рассказали, что как таковой подготовки у них не было, и они попали в плен спустя 12 часов после прибытия на передовую.