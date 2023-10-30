«Будете джойстиками крутить»: как на Украине придумали мобилизовывать в ВСУ Министр цифровой трансформации Украины: в стране начнется «смарт-мобилизация»

Фото: МО Украины

На Украине придумали «смарт-мобилизацию» — новый формат привлечения новобранцев в армию, когда призывник сам сможет выбирать свою будущую воинскую специальность. Придется ли необученным бойцам «крутить джойстиками», сколько планируется призвать солдат и с чем связан новый виток мобилизации?

Что такое «смарт-мобилизация» на Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал украинскому изданию «Страна.ua», что его ведомство работает над пилотным проектом нового варианта призыва в вооруженные силы.

«Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает (специальность, по которой он готов служить. — NEWS.ru). Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно», — сообщил он.

Проект предполагается запустить в ближайшие два месяца. Пилотный проект должен привлечь тех, кто хочет стать оператором БПЛА.

«Это может быть сапер, водитель, все должности будут», — пообещал Федоров.

Кого мобилизуют на Украине

В октябре 2023 года депутат Рады Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации на Украине из-за больших потерь ВСУ.

Режим военного положения в стране действует с 24 февраля 2022 года, с этого момента с Украины запрещен выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Мобилизация проходит с затруднениями и коррупционными скандалами, в ходе которых Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов страны и министра обороны Украины Алексея Резникова. Украинские спецслужбы сообщали о выявлении многочисленных маршрутов для вывоза украинских мужчин в европейские страны и взятках за освобождение от мобилизации.

К осени 2023 года украинские власти значительно снизили требования к здоровью мобилизованных, и в рядах ВСУ оказались те, кого ранее не брали по состоянию здоровья. При этом украинские военные высказываются в пользу проведения еще более массовой и жесткой мобилизации.

Фото: МО Украины

С 1 ноября 2023 года на Украине станет можно мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, полностью и ограниченно годных, с военным опытом и без. Также мобилизации подлежат снятые с воинского учета, но годные по здоровью. Подлежат призыву и женщины, которые зарегистрированы в системе военного учета, а также инвалиды в возрасте от 18 до 60 лет, если у них есть желание служить.

Как Киев продолжает мобилизацию

Военный эксперт Михаил Онфуриенко в комментарии для NEWS.ru напомнил, что официальный Киев надеется привлечь в ВСУ порядка 300 тысяч человек за полгода. Он счел такие планы нереальными.

«За полгода они могут поставить под ружье около 100 тысяч человек. Но вопрос в том, что хорошо подготовить такое количество бойцов просто невозможно», — указал он.

«Смарт-мобилизация», по его словам, призвана «обернуть мобилизацию в красивую упаковку».

«Говорят: ребята, там не страшно, не опасно, вы будете спокойно джойстиками крутить вдали от линии фронта. На самом же деле операторы дронов являются приоритетными целями», — объяснил военный эксперт.

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