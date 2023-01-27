Песков объяснил, как происходит помилование заключенных — участников СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Помилование заключенных, участвующих в СВО, проходит в соответствии с российским законодательством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не смог уточнить, какой указ применяется при амнистии, передает ТАСС.

Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности. <…> Я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством, — сообщил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что на объявление Вашингтоном ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией является «демонизацией».

Мы же в вами не только вчера впервые услышали, скажем так, такие заявления в сторону демонизации ЧВК «Вагнер» из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. <...> Это значительно девальвирует смысл тех заявлений, которые идут из Вашингтона, — сказал Песков.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева ранее пояснила, что участвовавшие в спецоперации бывшие заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, процедура их помилования была государственной тайной в рамках закона. Родственники бывших заключенных подтвердили наличие соответствующих документов.