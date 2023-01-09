СПЧ разъяснил процедуру освобождения заключенных до участия в СВО Член СПЧ Меркачева: процедура помилования участвовавших в СВО заключенных была гостайной

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Член Совета по правам человека при президенте РФ журналистка Ева Меркачева заявила в разговоре с РИА Новости, что участвовавшие в СВО заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, процедура их помилования была государственной тайной в рамках закона. Родственники бывших заключенных подтверждают наличие соответствующих документов.

Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения в том числе военной области. В итоге получается, что указ президента о помиловании осужденных, которые принимали участие в спецоперации и у которых есть сведения, составляющие государственную тайну, позволяющие идентифицировать человека — личность участников, они еще отнесены к сведениям военной категории, — сообщила Меркачева.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных ЧВК «Вагнер» завершила свой полугодовой контракт в качестве добровольцев. По его словам, с них сняли все судимости.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Пригожина, сообщил, что «помилование может осуществляться только указом президента». Он подчеркнул, что законодательством предусмотрена определенная процедура, которая начинается в местах содержания заключенных, именно документальная, потом она реализуется на региональном и федеральном уровнях. Затем эта процедура финализируется указом главы государства.