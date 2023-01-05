Пригожин: первая группа экс-заключенных помилована и покидает зону СВО

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал журналистам РИА Новости, что первая группа бывших заключенных завершила свой полугодовой контракт в качестве добровольцев в составе группы «Вагнер». По словам предпринимателя, с них сняли все судимости. В Министерстве обороны и в МВД данные сведения не комментировали.

Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете, — заявил Пригожин.

В частности, бизнесмен сообщил о судьбе бойца с позывным ГДР. Он рассказал, что мужчина, отсидевший «тридцатку», погиб в возрасте 52 лет при штурме украинского опорного пункта в районе Углегорской ТЭС. Как отметили сослуживцы бойца, это произошло 13 июля, то есть буквально на следующий день после прибытия заключенных на передовую.

Как отмечает агентство, в первой группе около 20 бывших заключенных, после завершения процесса помилования они смогут вернуться в «Вагнер» как обычные добровольцы.

Ранее Пригожин рассказал о том, как бойцы частной военной компании «Вагнер» хоронят своих сослуживцев. Для этого в Краснодарском крае на окраине станицы Бакинская создано специальное кладбище, где уже 93 могилы. Как отметил Пригожин, там хоронят бойцов, которые указали это в своем завещании, сирот и тех, чьи тела не хотят забирать родственники.