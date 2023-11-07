Помилованный экс-боец ЧВК «Вагнер» вернется в тюрьму за изнасилование Baza: помилованный экс-боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии изнасиловал знакомую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший боец ЧВК «Вагнер», осужденный в 2022 году за убийство и помилованный в 2023 году, изнасиловал знакомую, сообщил Telegram-канал Baza. В отношении него, как пишет канал, возбудили два уголовных дела по статьям о похищении человека и насильственных действиях сексуального характера.

По информации канала, 5 ноября в Башкирии мужчина уговорил знакомую подвезти его до дома, сославшись на сильное алкогольное опьянение. Девушка согласилась помочь. После этого бывший боец насильно затащил ее к себе в квартиру, где изнасиловал, угрожая ножом.

Пострадавшей удалось вызвать полицию, которая и освободила ее из квартиры нападавшего. В настоящий момент мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Сочи помилованный экс-боец ЧВК «Вагнер» напал с ножом на своего соседа, порезав ему плечо. Инцидент произошел в октябре в общежитии строительной компании «Гарант». Там мужчина поселился после возвращения из зоны боевых действий. Экс-боец повздорил со своим соседом по неизвестной причине. Полиция задержала нападавшего и возбудила в отношении него уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Теперь ему грозит до двух лет колонии.