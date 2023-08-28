Бойца «Вагнера» задержали после стрельбы в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойца ЧВК «Вагнер» задержали в Санкт-Петербурге после того, как он открыл огонь из автомата в Ржевском лесопарке, расстроившись из-за гибели предпринимателя Евгения Пригожина, сообщает «Фонтанка». По данным издания, мужчина попал в ЧВК после помилования, он отбывал наказание за убийство. Пока на него составили протокол о мелком хулиганстве, но решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечается, очевидцы обратились в полицию в воскресенье, 27 августа, около шести вечера. Наряд прибыл на место и наткнулся на трех человек. Всех их доставили в отдел полиции.

Наряд нашел у дома 15 по Поперечной улице трех мужчин: именинника, которому как раз исполнилось 25 лет, 35-летнего любителя хаски и 25-летнего петербуржца. Всех троих доставили в отдел полиции, но задержался там только последний, — говорится в сообщении.

Бизнесмен и связанный с ЧВК Евгений Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение 23 августа в Тверской области. Он выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, на его борту находились десять человек, трое из них — члены экипажа.

В следственном комитете России заявили, что личности всех десяти погибших при авиакатастрофе установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.