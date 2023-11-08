Путин помиловал мужчину, задушившего студентку шнуром от утюга

Фото: Мария Пименова/ТАСС

Владислав Канюс, который с особой жестокостью убил студентку Веру Пехтелеву в 2020 году, помилован указом президента России Владимира Путина, сообщила в своем Telegram-канале правозащитник Алена Попова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она опубликовала фотографии приказа и рассказала, что матери убитой девушки присылали фотографии, где осужденный позирует в камуфляже с автоматом в руках. В 2022 году суд приговорил Канюса к 17 годам колонии.

Приказ о помиловании пришел отцу убитой девушки. В нем говорится, что с Канюса 27 апреля 2023 года снимается судимость. Правозащитник отправила запрос во ФСИН Ростовской области, предположив по фото, что убийца был отправлен в зону боевых действий на Украине, после принятого закона о возможном освобождении из колоний для участия в военной спецоперации и последующем помиловании. Позднее она получила ответ от ФСИН, которая отказалась раскрывать местоположение душегуба.

23-летняя Пехтелева была жестоко убита в ночь на 14 января 2020 года в Кемерово. В феврале 2021 выяснилось, что соседи одного из домов в Кемерово слышали громкие крики девушки и много раз обращались в полицию за помощью. Силовики зарегистрировали сообщение, но не отправили на место группу быстрого реагирования. Через некоторое время жильцы сами вскрыли дверь и нашли труп девушки.