Baza: боец ЧВК «Вагнер» напал на жену и до смерти забил ее дочь Baza: бойца ЧВК «Вагнер» подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Липецке 31-летний боец ЧВК «Вагнер» напал на жену и ее четырехлетнюю дочь от первого брака, сообщает Telegram-канал Baza. По информации источника, девочка получила несколько ударов по голове, что привело к смертельному исходу. Мужчина задержан и находится в полиции, Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств преступления.Представители ЧВК пока не давали комментариев по поводу действий сослуживца.

Сообщается, что боец приехал в отпуск в конце августа и с тех пор находился дома. По предварительным данным, 1 октября между бойцом и его супругой вспыхнул скандал. В итоге мужчина применил силу сначала к женщине, а потом к ее дочери, избив обеих. По предварительным данным, мужчина несколько раз ударил девочку по голове, травмы оказались смертельными.

Ранее семейная драма развернулась в Кемеровской области. Житель села Барановки жестоко убил родного отца и брата. В подвале дома мужчины правоохранители обнаружили предметы пыток и окровавленные тряпки. Предполагается, что у преступника диагностирована шизофрения, из-за которой он и пошел на убийство. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.