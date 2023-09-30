Запытавший до смерти брата и отца кемеровчанин отправлен в СИЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Барановки в Кемеровской области Дмитрий Толкач, обвиняемый в жестоком убийстве брата и отца, отправлен на два месяца в СИЗО, а не на принудительное лечение, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, у мужчины диагностирована шизофрения, но он смог справится с приступами агрессии и в суде по избранию меры пресечения вел себя спокойно.

Тела родственников подозреваемого были найдены лишь спустя 16 месяцев после смерти в подвале частного дома. Мужчина избил отца и брата топором и запер их в погребе.

В подвале полицейские обнаружили «пыточный набор»: топор с гвоздями, кувалду, шину от бензопилы, деревянную киянку и множество окровавленных тряпок. Тела погибших к моменту обнаружения уже превратились в мумии.

Сообщение о пропаже двух мужчина поступило в полицию от родственников погибших, проживающих в Кемерово. Они обратились в полицию, так как пенсионер и его сыновья не выходили на связь с мая 2022 года.

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