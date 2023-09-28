Житель Кемеровской области запытал до смерти отца и брата

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Житель кузбасского села Барановка избил и закрыл в подвале отца и брата, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина заколотил дверь гвоздями, чтобы 70-летний пенсионер и его 39-летний сын не смогли выбраться. В подвале полицейские обнаружили «пыточный набор»: топор с гвоздями, кувалду, шину от бензопилы, деревянную киянку и множество окровавленных тряпок.

Тревогу забили родственники погибших, проживающие в Кемерово. Они обратились в полицию, так как пенсионер и его сыновья не выходили на связь с мая 2022 года. После того как в дом в Барановке приехали сотрудники полиции, они обнаружили следы крови, ведущие в подвал. Погреб вскрыли, внутри были найдены мумифицированные тела пленников. Мужчины, запершего родственников в подвале, нигде не было. Позднее выяснилось, что его госпитализировали в психбольницу с диагнозом «параноидальная шизофрения».

В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Известно, что его погибший брат также страдал от шизофрении. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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