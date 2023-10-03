Участника СВО задержали за поджог дома с людьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярском крае задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в убийстве двоих человек, пишет Telegram-канал Baza. Следствие считает его виновным в умышленном поджоге дома, где находились две женщины.

По данным канала, преступление совершено в ночь на 3 октября в селе Ермаковское. Тела пострадавших 68-летней владелицы дома и её 35-летней дочери пожарные обнаружили после того, как справились с огнем. 32-летнего подозреваемого задержали спустя несколько часов, у него нашли канистру.

Ранее в Липецке 31-летний боец ЧВК «Вагнер» напал на жену и ее четырехлетнюю дочь от первого брака. Девочка получила несколько ударов по голове и умерла. Мужчина задержан и находится в полиции. Следственный комитет начал проверку.

До этого в Нижегородской области 55-летний вагнеровец поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая скончалась, мужчину задержали. Конфликт между родственниками произошел на бытовой почве.

В марте пресс-служба «Конкорда» публиковала заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что более пяти тысяч заключенных, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», получили помилование. По его словам, после освобождения они совершают гораздо меньше повторных преступлений, чем обычно фиксируется в России.