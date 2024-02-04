ВСУ ударили из HIMARS по Лисичанску: новости СВО на утро 4 февраля

Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС

ВСУ нанесли удар по Лисичанску в Луганской Народной Республике днем 3 февраля. В результате атаки обрушился дом, в котором располагалась пекарня. Украинская армия могла ударить по зданию с применением реактивных систем залпового огня HIMARS, предположили военные следователи СК России.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 3 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Жертвы атаки ВСУ на Лисичанск

Количество погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20, сообщила пресс-служба МЧС России. Там отметили, что спасатели продолжают разбирать завалы рухнувшей пекарни, в которую попал снаряд.

Киев «отблагодарил» ЕС за помощь ударом по ЛНР

Москва проинформирует международные организации об ударе Киева по Лисичанску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, атака — это «благодарность» Киева за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза, передает пресс-служба ведомства.

Киев совершил теракт, ударив по пекарне в Лисичанске, где горожане проводили выходной, заявил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. По его словам, мирные жители пришли с семьями, чтобы поесть пирожных, когда началась атака.

Фото: t.me/lisichansk_adm

Суточные потери ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 95 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, рассказал начальник пресс-центра Восточной группировки ВС РФ Александр Гордеев. По его словам, также противник лишился станции РЛС, квадроцикла и беспилотника «Фурия», передает ведомство.

Также поражены опорные пункты, места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского. Уничтожен, по словам военнослужащего, пункт временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией.

ВСУ предрекли самые тяжелые месяцы с начала СВО

Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление России с начала конфликта, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, страна сталкивается не только с тяжелой ситуацией на поле боя, но и с высоким внутриполитическим напряжением, ресурсы Киева истощены, а Запад оказывает лишь мизерную помощь.

В США не рассматривают предоставление помощи Киеву

Палата представителей Конгресса США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю без новых средств для Киева, следует из письма спикера Майка Джонсона членам заксобрания. Документ предлагает передать Израилю дополнительную помощь в объеме $17,6 млрд в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.

ФРГ и Украина могут подписать договор о безопасности

Германия и Украина могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило издание FAZ со ссылкой на правительственные круги. Там отметили, что мероприятие запланировано на 16 февраля.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что проект соглашения уже подготовлен. Однако его текст не полностью согласован, но «во многом готов», отметила она.

Фото: Kmu.gov.ua Ольга Стефанишина

Лондон предостерегли от отправки войск Киеву

Если Великобритания направит свои войска на Украину, то станет участницей конфликта, предостерег в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это даст России право применить ядерное оружие. Парламентарий напомнил, что островному государству не стоит забывать о наличии у РФ ракетных комплексов «Сармат».

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