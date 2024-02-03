Небо Украины охраняют пять батарей Patriot: новости СВО на вечер 3 февраля

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Patriot

До пяти батарей американских систем противовоздушной обороны Patriot могут находиться на вооружении у ВСУ, сообщил ТАСС представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, а в каждой установке — по четыре ракеты.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 3 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и техники

ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники, сообщили украинские военные корреспонденту французской газеты Le Figaro, побывавшему на позициях армии. Издание отмечает, что новая волна мобилизации, запланированная Генштабом ВСУ, вызывает у населения лишь возмущение.

Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем состоянии. Один из офицеров пожаловался, что в его подразделении отказались от 10 немецких танков Leopard по причине их негодности. По его словам, техника пришла в изношенном состоянии, и только после нескольких месяцев ремонта украинским войскам удалось запустить 12 танков.

Стало известно, кто может стать преемником Залужного

Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать министр обороны Украины Рустам Умеров, заявил крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, данную кандидатуру, вероятно, предложит американская сторона.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Рустам Умеров

Эксперт отметил, что Умерову «будет проще подписывать капитуляцию», так как у него «нет этнической привязки к Украине». По словам Смирнова, именно через него украинская переговорная группа в Стамбуле выступала с предложением о заморозке вопроса по статусу Крыма на 25 лет.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Окраина села Долгого в Белгородской области попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинские войска применили дрон-камикадзе. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Это уже вторая за день атака украинской армии на Белгородскую область. Ранее ВСУ обстреляли поселок Задорожный в Краснояружском районе. По словам Гладкова, различные повреждения получили два жилых дома и линия электропередачи. Под отключение света попали жители трех населенных пунктов. Пострадавших среди мирного населения нет.

Также под огонь Вооруженных сил Украины попало село Дроновка Грайворонского городского округа, написал Гладков. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

«Ахмат» уничтожил девять станций Starlink

Военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что группа «Аида» в составе спецназа «Ахмат» уничтожила системы Starlink на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. По его словам, бойцы ликвидировали девять терминалов за 10 дней рядом с Белогоровкой.

По словам командира группы, Starlink уже вряд ли поможет Вооруженным силам Украины в зоне боевых действий. Боец подчеркнул, что за последние две недели на этом направлении было ликвидировано больше одной роты украинской армии и различное вооружение, в том числе натовского образца. Командир добавил, что в боях ВСУ «не жалеют» боеприпасы и используют американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

Фото: Александр Река/ТАСС

Глава Совбеза Украины пригрозил продвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Демилитаризованная зона будет находиться на территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он добавил, что она дотянется по меньшей мере до Москвы и Санкт-Петербурга.

Таким образом Данилов отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на безопасном удалении от мирных городов РФ. По словам российского лидера, это нужно сделать, чтобы защитить гражданское население от обстрелов.

Военкор заявил, что Украина наводнена бесами

Решение Православной церкви Украины исключить из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского говорит о том, что украинское государство «наводнено бесами», написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его мнению, ПЦУ в очередной раз доказала, что не имеет ничего общего ни с православием, ни с христианством.

Журналист отметил, что украинцев пытаются оторвать от своего родства и естества. Как подчеркнул Котенок, цель ПЦУ — вырвать духовную связь у народа, переформатировать и превратить граждан в совершенно других людей.

Читайте также:

В регионе Украины возникли сбои с энергоснабжением из-за взрывов

«Ночные охотники» разнесли опорные пункты ВСУ

В Польше сообщили Украине плохие новости по Крыму