В Киеве рассказали, куда хотят продвинуть демилитаризованную зону Секретарь СНБО Данилов: Украина продвинет демилитаризованную зону до Москвы

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Демилитаризованная зона (ДМЗ) будет находиться на территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире «Украинского радио». Он добавил, что она дотянется по меньшей мере до Москвы и Санкт-Петербурга.

Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем, — заявил секретарь СНБО.

Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что демилитаризованная зона на Украине должна быть на безопасном удалении от мирных городов РФ. По словам российского лидера, это нужно, чтобы защитить гражданское население от обстрелов.

Путин обвинил Запад в попытках замять историю с крушением самолета Ил-76 в Белгородской области, в результате которого погибли 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Российский лидер заявил, что транспортник был сбит из зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Летом 2023 года советник главы ОП Михаил Подоляк объявил о необходимости «демилитаризованной зоны в 100–120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской республик», где будет действовать только международный воинский контингент. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов называл создание ДМЗ «целью» Киева.