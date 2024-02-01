Путин назвал одну из целей СВО? Что за демилитаризованная зона, где будет

Фото: Sputnik/РИА Новости

Российская армия будет отодвигать ВСУ вглубь украинской территории до тех пор, пока демилитаризованная зона (ДМЗ) не обеспечит безопасность российских городов, заявил президент Владимир Путин. Что представляет собой ДМЗ на Украине, какова ее главная задача, насколько она должна быть глубокой?

Какую задачу СВО назвал Путин

В ходе встречи с доверенными лицами президент заявил, что демилитаризованная зона должна обеспечить безопасность российских городов.

«Линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие прежде всего иностранного производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — указал президент.

Путин подчеркнул: безопасность мирного населения является главным мотивом для бойцов ВС РФ.

«Это главный мотив наших ребят, которые воюют и жизнью своей рискуют: защитить Родину, защитить наших людей. Будем отодвигать их, и все», — объявил президент.

Что такое демилитаризованная зона

Согласно определению, принятому ООН, демилитаризованная зона (ДМЗ) — это территория, где в рамках международных или внутригосударственных законов ликвидированы все военные объекты, запрещены воинские формирования, а также создание укреплений и линий обороны.

Существуют различные ДМЗ, и самыми крупными из них являются вся территория Антарктики южнее 60-й параллели и космическое пространство выше 160 км.

Летом 2023 года о ДМЗ на Украине заговорили в Киеве: советник главы ОП Михаил Подоляк объявил о необходимости «демилитаризованной зоны в 100–120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской республик», где будет действовать только международный воинский контингент. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов даже назвал создание ДМЗ «целью» Киева.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Какое дальнобойное оружие есть у ВСУ

Путин назвал главным поводом для создания ДМЗ на Украине стремление защитить россиян от ударов дальнобойного вооружения ВСУ. При этом необходимая глубина демилитаризованной зоны будет зависеть от дальности ударов.

Белгородская область России неоднократно становилась целью для чешских ракет RM-70 Vampire. Чешская версия РСЗО «Град» использует ракеты JROF HEF с дальностью до 40,2 км.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе посещения Киева объявила, что высокоточные снаряды GLSDB «уже едут на фронт». По данным разведывательного агентства Janes, они способны поражать цели на расстоянии до 150 км.

Удар по Белгороду перед Новым годом был нанесен с использованием украинских ракет «Ольха». РСЗО «Ольха» была создана на основе советских систем «Смерч», при этом дальность ракет «Ольха-М» достигает 170 км, а мощность превосходит стандартные ракеты HIMARS.

В октябре 2023 года стало известно, что Киев добился поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для систем HIMARS. По данным производителя, Lockheed Martin, твердотопливная тактическая баллистическая ракета в комплектации Block 1A имеет дальность до 300 км. В то же время на Западе признали, что ВС РФ научились бороться с ракетами HIMARS.

Кроме того, ВСУ используют ракеты совместного производства Великобритании и Франции Storm Shadow / SCALP для нанесения ударов по территории РФ.

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