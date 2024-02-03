В Польше сообщили Украине плохие новости по Крыму Президент Польши Дуда: Киев не сможет вернуть Крым

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев не сможет вернуть Крым. По его словам, которые приводит Reuters, история четко дает понять, что полуостров «находился в руках России большую часть времени». При этом польский лидер выразил надежду на то, что Украина сможет вернуть под свой контроль Донецк и Луганск.

Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск, — заявил он.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.

Ранее в пресс-службе Минреинтеграции Украины сообщили, что населенным пунктам в Крыму хотят дать названия на крымско-татарском языке. В ведомстве заявили, что идет процесс согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. При этом комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, на это смотреть нельзя, считает он.