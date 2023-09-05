В Крыму оценили украинский закон о делении полуострова Вице-спикер Крыма Бобков назвал украинский закон о делении полуострова безумием

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. Закон предусматривает декоммунизацию полуострова, новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.

Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем. Для него крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют «контрнаступление», — заявил Бобков.

Ранее обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по выводу российских войск из Крыма без военных столкновений нереалистичен. По его мнению, текущая ситуация не располагает к подобным событиям, так как украинские силы не находятся на этапе наступления и не контролируют территории к северу от Крыма.