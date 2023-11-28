На Украине захотели переименовать населенные пункты в Крыму Кабмин Украины захотел вернуть крымско-татарские названия в Крыму

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Населенным пунктам в Крыму хотят дать названия на крымско-татарском языке, сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины. В ведомстве заявили, что речь об этом шла в ходе заседания национальной комиссии по вопросам крымско-татарского языка.

Географическим названиям <...> будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке. <...> Подготовка этого решения продолжается во исполнение закона, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что идет процесс согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. При этом комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Его цель — подготовить «почву для деоккупации полуострова». Закон предусматривает «декоммунизацию Крыма», новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций.

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. Иначе чем как на элементы сумасшедшего дома на это смотреть нельзя, считает он.