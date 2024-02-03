«Ад опустел»: военкор заявил, что Украина наводнена бесами Военкор Котенок: во главе Православной церкви Украины стоят стукачи и содомиты

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Православной церкви Украины исключить из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского говорит о том, что украинское государство «наводнено бесами», написал в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его мнению, ПЦУ в очередной раз доказала, что не имеет ничего общего ни с православием, ни с христианством.

Очередное доказательство того, что Украина наводнена бесами в буквальном смысле слова. Перед вторым пришествием Спасителя ад опустеет — все бесы уйдут на землю. На Украине именно наблюдаем такое нашествие, — отметил Котенок.

По его словам, ПЦУ — это организация сектантского масштаба, в управление которой поставлены содомиты, безбожники, карьеристы, а также стукачи.

Журналист считает, что украинцев пытаются оторвать от своего родства и естества. Как подчеркнул Котенок, цель ПЦУ — вырвать духовную связь у народа, переформатировать и превратить граждан в совершенно других людей.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе ранее заявил, что исключение Александра Невского из списка святых является идеологическим заказом. По его мнению, за этим могут стоять Константинопольский патриархат и Госдепартамент США, учредившие ПЦУ. Он подчеркнул, что таким образом украинская церковь разрушает любые духовные связи с общим православным наследием.