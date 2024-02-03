В РПЦ ответили на решение ПЦУ исключить Невского из списка святых Кипшидзе: исключение Невского из списка святых — идеологический заказ

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Вахтанг Кипшидзе

В РПЦ считают идеологическим заказом исключение Православной церковью Украины (ПЦУ) из списка поминаемых святых благоверного князя Александра Невского, заявил NEWS.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его словам, за этим могут стоять Константинопольский патриархат и Госдепартамент США, учредившие ПЦУ.

ПЦУ — политическая организация под прямым управлением сил, которые ее создали. Исключая Александра Невского из списка почитаемых святых, они выполняют идеологический заказ на переформатирование духовно-исторического наследия и разрушение любых духовных связей с общим православным наследием. Это политическое решение, идеологический заказ от тех сил, которые учредили ПЦУ, — заявил он.

Осенью Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По словам депутата парламента Украины Ярослава Железняка, законопроект поддержали 267 человек, 15 выступили против.

Как заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уничтожение УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию. Он добавил, что во многих странах православные россияне становятся объектом притеснения и даже травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры.