Стало известно, сколько батарей Patriot может находиться на вооружении ВСУ ТАСС: ВСУ могут располагать пятью батареями Patriot

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До пяти батарей американских систем противовоздушной обороны Patriot могут находиться на вооружении у ВСУ, сообщил ТАСС представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, а в каждой установке — по четыре ракеты.

Реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot, — сказал он.

Ранее анонимный представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что необходимости делать полную выкладку фрагментов самолета Ил-76 для подтверждения факта атаки с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot нет. По его словам, для этого достаточно данных черных ящиков и экспертизы.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника сообщило, что Вооруженные силы Украины использовали зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сбить российский Ил-76. При этом западные источники не смогли подтвердить наличие украинских военнопленных на борту.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.