«Ахмат» уничтожил девять станций Илона Маска за 10 дней RT: бойцы «Ахмата» уничтожили девять станций Starlink за 10 дней у Белогоровки

Фото: Александр Река/ТАСС

Военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что группа «Аида» в составе спецназа «Ахмат» уничтожила системы Starlink на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. По его словам, бойцы ликвидировали девять терминалов за 10 дней рядом с Белогоровкой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам командира группы, Starlink уже вряд ли поможет Вооруженным силам Украины в зоне боевых действий. Боец подчеркнул, что за последние две недели на этом направлении было ликвидировано больше одной роты украинской армии и различное вооружение, в том числе натовского образца. Командир добавил, что в боях ВСУ «не жалеют» боеприпасы и используют американскую реактивную систему залпового огня HIMARS.

Ранее командир группы «Аида» рассказал, что бойцы из отряда «Охотник» активно проводят операции по срыву ротаций украинских военных в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта. По его словам, расчеты беспилотников «Ахмата» осуществляют непрерывное наблюдение за участками, на которые прибывают подразделения ВСУ для смены бойцов на позициях. После этого артиллерия наносит удар по маршрутам передвижения, а бойцы занимаются ликвидацией групп противника.